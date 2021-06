Гитарист исполнил попурри на основе саундтрека The Witcher 3 и покорил разработчиков

Гитарист с YouTube-канала Sava Makes Music исполнил оригинальные саундтреки из The Witcher 3 в гитарном стиле. Разработчики выложили кавер на официальной страничке «Ведьмака» «ВКонтакте».

Видео опубликовано на YouTube-канале Sava Makes Music.

Гитарист исполнил следующие треки: Silver for Monsters, Cloak and Dagger, Blood on the Cobblestones, After the Storm, Ladies of the Woods, The Song of the Sword-Dancer, Hunt Or Be Hunted и Steel for Humans.

Также на канале гитариста можно найти каверы на треки из Prince of Persia, DOOM, Cybepunk 2077 и других игр.

Ранее польский музыкант и автор YouTube-канала Guitars & Dragons Лукаш Капущински выложил видео с кавером на известный саундтрек «Каэр Морхен» из The Witcher 3. Видео быстро набрало просмотры и получило восторженные отзывы от фанатов серии на YouTube.