Российские косплееры показали совместный фотосет на героев Cyberpunk 2077

Группа российских косплееров в лице Александра Вольфа, Милы Прусаковой, Леры Химеры, Ланы Рониной, Ивана Прибылова, Дарьи Кравец и Алины Тарасовой снялась в совместной фотосессии по вселенной Cyberpunk 2077. Косплееры предстали в образах Джонни Сильверхенда, Бестии Амендиарес, Панам Палмер, Джуди Альварес, Джеки Уэллса и других популярных персонажей из известной игровой вселенной.

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Фото: vk.com/akunohako

Cyberpunk 2077 стала главным источником мемов, а релиз игры отрицательно сказался на акциях польской студии CD Projekt RED. С момента выхода игры акции студии упали на 57%. Компания потеряла 22,6 млрд злотых, или $ 6,2 млрд. Британские инвесторы требуют уволить руководителей студии за провал. Они уже отправили письмо совету директоров студии, выразив большое разочарование работой разработчиков за последние 12 месяцев.