EA исправила в описании FIFA 22 ошибку об одном доступном ПК

Пользователи нашли в описании для ПК-версии FIFA 22 в магазине Steam пометку, что игра доступна для установки только на одном компьютере. То есть при обновлении «железа» игроку требовалось сделать покупку заново.

Страница FIFA 22 в Steam

Некоторое время спустя представители Electronic Arts дали комментарий, объяснив, что информация о единственном ПК не соответствует действительности и попала в описание по ошибке.

В настоящий момент описание в Steam отредактировано:

Обновлённое описание в Steam

Релиз FIFA 22 намечен на 1 октября 2021 года. Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.

Ожидается, что новые видео геймплея FIFA 22 могут быть представлены на предстоящей презентации EA Play Live 2021.