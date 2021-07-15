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EA исправила в описании FIFA 22 ошибку об одном доступном ПК

EA исправила в описании FIFA 22 ошибку об одном доступном ПК
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Пользователи нашли в описании для ПК-версии FIFA 22 в магазине Steam пометку, что игра доступна для установки только на одном компьютере. То есть при обновлении «железа» игроку требовалось сделать покупку заново.

Страница FIFA 22 в Steam

Страница FIFA 22 в Steam

Некоторое время спустя представители Electronic Arts дали комментарий, объяснив, что информация о единственном ПК не соответствует действительности и попала в описание по ошибке.

В настоящий момент описание в Steam отредактировано:

Обновлённое описание в Steam

Обновлённое описание в Steam

Релиз FIFA 22 намечен на 1 октября 2021 года. Игра выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.

Ожидается, что новые видео геймплея FIFA 22 могут быть представлены на предстоящей презентации EA Play Live 2021.

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