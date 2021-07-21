Among Us скачали 15 миллионов раз во время раздачи в Epic Games Store

InnerSloth поделилась новым достижением. Хит студии — Among Us — участвовала в бесплатной раздаче в Epic Games Store. Раздача проходила с 27 мая по 3 июня 2020 года. За это время игру скачали более 15 миллионов пользователей платформы.
Раздача Among Us стала одной из крупнейших за всю историю Epic Games Store. Например, Star Wars Battlefront 2 забрали себе 19 миллионов пользователей во время бесплатной раздачи, Remnant: From the Ashes получила 10 миллионов загрузок, а вот World War Z — 9,9 миллиона загрузок.
Комьюнити-директор студии Виктория Тран рассказывала, что на фоне раздачи в Epic Games Store у ПК-версии Among Us выросло количество ежедневно активных игроков. Этот показатель спустя два дня со старта акции вырос в шесть раз — с 280 тысяч до двух миллионов пользователей в день.
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