Among Us скачали 15 миллионов раз во время раздачи в Epic Games Store

InnerSloth поделилась новым достижением. Хит студии — Among Us — участвовала в бесплатной раздаче в Epic Games Store. Раздача проходила с 27 мая по 3 июня 2020 года. За это время игру скачали более 15 миллионов пользователей платформы.

Among Us — игра в стиле «Мафии». События разворачиваются на борту космического корабля. Игроки берут на себя роль членов экипажа. Они должны отремонтировать корабль, чтобы вернуться домой. Правда, есть нюанс: часть игроков — предатели, которые пытаются всех убить.

Раздача Among Us стала одной из крупнейших за всю историю Epic Games Store. Например, Star Wars Battlefront 2 забрали себе 19 миллионов пользователей во время бесплатной раздачи, Remnant: From the Ashes получила 10 миллионов загрузок, а вот World War Z — 9,9 миллиона загрузок.

Комьюнити-директор студии Виктория Тран рассказывала, что на фоне раздачи в Epic Games Store у ПК-версии Among Us выросло количество ежедневно активных игроков. Этот показатель спустя два дня со старта акции вырос в шесть раз — с 280 тысяч до двух миллионов пользователей в день.