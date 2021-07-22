В FIFA 22 появится женщина-комментатор. Это произойдёт впервые

Британская телеведущая и профессиональная футболистка «Арсенала» Алекс Скотт будет комментировать матчи в грядущей FIFA 22. Об этом она сообщила на персональной странице в «Инстаграме». В истории франшизы FIFA такое происходит впервые.

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«Это очень важный этап для FIFA, футбола, женщин и девушек по всему миру. Это очень важно и для меня лично как для профессионала. Быть частью FIFA 22 действительно большая честь», — отметила Алекс Скотт.

Футбольная карьера Алекс закончилась в 2018 году. С тех пор она считается одним из главных футбольных экспертов Великобритании. За её плечами почти 20 лет опыта. Девушка является шестикратной чемпионкой Англии и бронзовой призёркой чемпионата мира 2015 года.

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FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series, Google Stadia. Ранее сообщалось, что новая технология HyperMotion будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia.