Among Us стала временно бесплатной на Nintendo Switch
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Among Us стала временно бесплатной на Nintendo Switch. Игра будет доступна до 28 июля 2021 года. Правда, есть нюанс — чтобы бесплатно поиграть в Among Us на портативной консоли Nintendo, необходимо быть подписчиком Nintendo Switch Online.
Among Us — игра в стиле «Мафии». События разворачиваются на борту космического корабля. Игроки берут на себя роль членов экипажа. Они должны отремонтировать корабль, чтобы вернуться домой. Правда, есть нюанс: часть игроков — предатели, которые пытаются всех убить.
Это не единственное предложение Nintendo, связанное с Among Us. Вплоть до 1 августа игру можно будет приобрести со скидкой в 30%. Студия Innersloth ничего не сообщила о том, перенесётся ли прогресс, достигнутый за указанную неделю, в полную версию проекта при его покупке.
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