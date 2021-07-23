Стример не прекратит трансляцию, пока не съест 140 тысяч яиц в Final Fantasy XIV

Стример Росс RuberNinja О’Донован известен своими необычными испытаниями. Так, например, в прошлом году во время игры в Final Fantasy XIV товарищ дал ему 999 яиц и попросил их съесть. Росс выполнил эту задачу за полтора часа, но теперь перед ним стоит другая цель — съесть 140 тысяч яиц.

RuberNinja поставил перед собой новый челлендж, но в этот раз он ведет прямую трансляцию на Twitch. Росс не закончит стрим, пока не съест все яйца. Сколько на это может уйти времени — неизвестно. В данный момент количество зрителей на трансляции превышает 600 человек, а сам стример спит.

Росс иногда делает перерывы, чтобы поесть, сходить в душ или поспать. Чтобы не терять время зря, он поставил специальный плагин, позволяющий его персонажу есть яйца даже во время его отсутствия. Видимо, что-то пошло не так, потому что соединение с сервером Final Fantasy XIV было потеряно, а достучаться до стримера не могут.