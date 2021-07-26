Работа над World of Warcraft почти остановилась из-за скандалов внутри Blizzard

В последние дни работа над популярной MMORPG World of Warcraft почти не ведётся. Причина — скандал из-за угнетения женщин и домогательств. Деталями ситуации поделился старший системный дизайнер игры Джефф Гамильтон.

Новость по теме Фанаты World of Warcraft устроили протест в игре из-за скандала с домогательствами

На персональный странице в Twitter Джефф отметил, что в данный момент над World of Warcraft практически никто не работает. Это будет продолжаться до тех пор, пока конфликт не будет исчерпан. Он также выразил признательность всем тем, кто борется с подобным проявлением унижения и угнетения.

«Я твердо верю в то, что каждый заслуживает уважения и защиты. В независимости от пола или расы каждый человек заслуживает безопасной и благоприятной среды для работы и жизни», — отметил Джефф Гамильтон.