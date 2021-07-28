В новом трейлере King's Bounty 2 показали героев и вариативность заданий

Разработчики фэнтезийной ролевой игры King’s Bounty II из российской студии 1C Entertainment опубликовали свежий трейлер игрового процесса. Видео длится чуть больше 6 минут, в нем можно увидеть новые кадры геймплея, которые ранее не были показаны.
В показанном отрывке игрового процесса можно заметить всех трёх героев: воина Айвара, мага Катарину и паладина Элайзу. Детальный геймплей разработчики показали только за Айвара, тогда как кадры за Катарину и Элайзу приберегли.
Авторы наглядно показали вариативное выполнение заданий. Например, в одной из миссий нужно захватить замок. Это можно сделать двумя способами: заручиться помощью культистов или попросить поддержку у стражников. В выполнении другого задания могут помочь скелеты, но или же можно их убить. Разработчики обещают, что подобных ситуаций будет множество.
Также авторы ролевой игры показали систему прокачки навыков и различные элементы снаряжения. Создатели King's Bounty 2 не забыли и про персонажей. Они продемонстрировали в действии магов, кавалерию, боевых псов, лучников и других юнитов.
Проект выйдет 24 августа на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Сейчас на игру можно сделать предзаказ. Стандартное издание в Steam стоит 1699 рублей, Lord's Edition обойдется в 2499 рублей, а за Duke's Edition нужно заплатить 3299 рублей.
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