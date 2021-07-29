68% игроков в Mass Effect Legendary Edition ударили наглую репортёршу по лицу
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Разработчики ролевой франшизы Mass Effect из студии BioWare опубликовали инфографику со статистикой и выборами игроков в переиздании трилогии под названием Mass Effect: Legendary Edition. Авторы представили данные на странице в Twitter.
В статистике находятся спойлеры ко всем частям серии. Если вы еще не прошли трилогию переиздания ролевого экшена, то лучше сначала сделайте это.
Все данные с инфографики:
- 32% игроков выбрали женскую версию Шепарда, 68% выбрали мужскую версию Шепарда
- 52% игроков выбрали предысторию землянина, 27% выбрали предысторию скитальца, а 21% игроков остановился на предыстории колониста
- 44% игроков выбрали психологический портрет уцелевшего, 43% остановили на выборе портрета героя войны, а 13% выбрали безжалостный психологический портрет
- Распределение по классам получилось следующее: за солдата проголосовали 40%, за штурмовика проголосовали 21%, за разведчика проголосовали 15%. Голоса за классы адепт, страж и инженер не сильно разнятся, с показателями 11%, 8% и 5% соответственно
- На планете Вермайр 60% игроков спасли Эшли, а 40% спасли Кайдена
- У 94% игроков получилось сохранить жизнь Рексу на Вермайре, у 6% не получилось
- В первой части Mass Effect 93% игроков спасли королеву Рахни. В третьей части 93% после встречи с ней заключили перемирие, а 7% игроков убили Рахни
- 67% игроков убили фальшивую королеву, 33% игроков спасли ей жизнь
- Члены отряда, которые выживают в «Самоубийственной миссии» с наибольшей вероятностью: Гаррус, Джейкоб, Грюнт, Миранда, Легион
- 96% игроков излечили генофаг, тогда как 4% не стали этого делать
- 96% игроков оправдали Тали на суде, 4% отправили её в изгнание
- Наиболее популярные члены отряда в первой части Mass Effect: Гаррус, Тали, Лиара, Урднот Рекс, Эшли и Кайден
- Во время миссии «Приоритет: Раннох» 80% игроков достигли мира, 11% примкнули к гетам, а 9% примкнули к кварианцам
- 68% игроков ударили по лицу наглую журналистку, 32% отвечали на все вопросы
- 100% игроков слишком долго искали последнего Хранителя
Mass Effect: Legendary Edition доступна на ПК, PS4, Xbox One. Сейчас купить игру в Steam можно за 3499 рублей, скидки пока что нет.
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