Netflix ввёл обязательную вакцинацию для актёров

Netflix ввёл новое правило для съёмочных команд США. Руководство стриминговой площадки ввело обязательную вакцинацию для актёров. Компания стала первой крупной студией Голливуда, которая внедрила такую практику. Требование распространяется на людей, которые будут находиться в непосредственной близости от актёров. Об этом сообщило издание Deadline.

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Новые стандарты Netflix согласовал с Альянсом продюсеров кино и телевидения, профсоюзами, Гильдией киноактёров и другими организациями из этого сегмента. Решение приняли на фоне распространения штамма «дельта» в США.

Требование Netflix предусматривает исключения. Вакцину разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Правила не затронут фильмы и сериалы, которые уже находятся в производстве.