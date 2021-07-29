Релиз Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — теперь игра выйдет 21 сентября

Грядущая экшен-адвенчура Kena: Bridge of Spirits перенесена с 24 августа на 21 сентября. Разработчики из студии Ember Lab внезапно сообщили о переносе проекта. Об этом стало известно на странице авторов в Twitter.

Новость по теме Hunter’s Arena: Legends и Tennis World Tour 2 станут бесплатными в PS Plus в августе

Kena: Bridge of Spirits представляет собой яркую экшен адвенчуру с видом от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль юной волшебницы по имени Кена и исследовать таинственный открытый мир. В этом ей помогут существа по имени гнилушки. Кена может их усиливать и с помощью них взаимодействовать с окружающей средой.

Причина переноса даты выхода — желание авторов отполировать игру и исправить как можно больше ошибок и багов. Разработчики отметили, что стараются работать над проектом изо всех сил и как можно скорее довести его до ума.

Kena: Bridge of Spirits выйдет на ПК, PS4 и PS5. Предварительный заказ стандартного издания в PlayStation Store стоит 2849 рублей, а за Deluxe-издание нужно заплатить 3579 рублей. Также оформить предзаказ можно и для ПК в Epic Games Store. Цена та же — 2849 рублей.