Релиз Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — теперь игра выйдет 21 сентября
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Грядущая экшен-адвенчура Kena: Bridge of Spirits перенесена с 24 августа на 21 сентября. Разработчики из студии Ember Lab внезапно сообщили о переносе проекта. Об этом стало известно на странице авторов в Twitter.
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Kena: Bridge of Spirits представляет собой яркую экшен адвенчуру с видом от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль юной волшебницы по имени Кена и исследовать таинственный открытый мир. В этом ей помогут существа по имени гнилушки. Кена может их усиливать и с помощью них взаимодействовать с окружающей средой.
Причина переноса даты выхода — желание авторов отполировать игру и исправить как можно больше ошибок и багов. Разработчики отметили, что стараются работать над проектом изо всех сил и как можно скорее довести его до ума.
Kena: Bridge of Spirits выйдет на ПК, PS4 и PS5. Предварительный заказ стандартного издания в PlayStation Store стоит 2849 рублей, а за Deluxe-издание нужно заплатить 3579 рублей. Также оформить предзаказ можно и для ПК в Epic Games Store. Цена та же — 2849 рублей.
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