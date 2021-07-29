Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Релиз Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — теперь игра выйдет 21 сентября

Релиз Kena: Bridge of Spirits перенесли на месяц — теперь игра выйдет 21 сентября
Комментарии

Грядущая экшен-адвенчура Kena: Bridge of Spirits перенесена с 24 августа на 21 сентября. Разработчики из студии Ember Lab внезапно сообщили о переносе проекта. Об этом стало известно на странице авторов в Twitter.

Новость по теме
Hunter’s Arena: Legends и Tennis World Tour 2 станут бесплатными в PS Plus в августе
Kena: Bridge of Spirits представляет собой яркую экшен адвенчуру с видом от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль юной волшебницы по имени Кена и исследовать таинственный открытый мир. В этом ей помогут существа по имени гнилушки. Кена может их усиливать и с помощью них взаимодействовать с окружающей средой.

Причина переноса даты выхода — желание авторов отполировать игру и исправить как можно больше ошибок и багов. Разработчики отметили, что стараются работать над проектом изо всех сил и как можно скорее довести его до ума.

Kena: Bridge of Spirits выйдет на ПК, PS4 и PS5. Предварительный заказ стандартного издания в PlayStation Store стоит 2849 рублей, а за Deluxe-издание нужно заплатить 3579 рублей. Также оформить предзаказ можно и для ПК в Epic Games Store. Цена та же — 2849 рублей.

Новость по теме
PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой консолью Sony за всю историю
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021