В Dota 2 исправили баг с альтернативной личностью Pudge

Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. Разработчики исправили внешний вид альтернативной личности The Toy Butcher для Pudge. Об этом стало известно из описания патча, которым поделилась компания Valve на официальном сайте.

Пользователи на форуме reddit обнаружили баг и сообщили о нём 26 июля 2021 года. Оказалось, что при смене облика персонажа Pudge пропадали мухи, которые должны были кружить над головой.

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Помимо исправления внешнего вида, Valve обновила файлы локализации на 23 языках. В русском клиенте игры был также обновлён перевод в описании наборов из сокровищницы Nemestice 2021 Collector’s Cache и тексты из мероприятия под названием «Враждостояние». Общий размер патча составил 82,4 мегабайта.