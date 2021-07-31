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Авторы Disco Elysium открыли магазин одежды в центре Лондона

Авторы Disco Elysium открыли магазин одежды в центре Лондона
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В социальных сетях студии ZA/UM появились фото и видео из фирменного магазина в Лондоне — его открыли почти в самом центре столицы Великобритании. Об этом организация сообщила в своём «твиттере».

Это всего лишь временный магазин, из числа так называемых «pop-up», которые обычно работают небольшой промежуток времени. Всего несколько дней или недель. Пока что в компании не уточняют, когда собираются закрывать его, поэтому обещают заранее сообщить об этом. До тех пор бутик будет работать по четвергам, пятницам и субботам.

Посетители могут приобрести одежду, также представленную в онлайн-магазине ZA/UM Atelier, несколько артов «музейного качества», кружки с символикой в стиле игры, а также некие «секретные» товары.

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