В сеть утёк постер 5 сезона Call of Duty: Warzone с новым оружием и оперативником

В сети раньше времени появился постер грядущего пятого сезона королевской битвы Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Black Ops Cold War. Четвёртый сезон закончится 12 августа, в этот же день стартует следующий.

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На постере можно увидеть нового оперативника. Судя по всему, это будет женщина-солдат с повязкой на левом глазу. В руках у неё находится новое оружие — самозарядный пистолет TEC-9. До этого он никогда не появлялся в серии Call of Duty. Его изготовили в 1980-х годах, в этом же временном отрезке происходят события Black Ops Cold War.

Помимо этого, в августе ожидается анонс новой премиальной части Call of Duty. События игры должны развернуться в период Второй мировой войны. Ранее разработчики подтвердили полноценную сюжетную линию и кооперативный режим. За разработку грядущего шутера отвечает студия Sledgehammer Games. Тайтл выпустят на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S, но авторы отмечали, что игра всё же заточена под некстген.