Неизвестная ошибка в Minecraft убивает персонажей — игроки жалуются, авторы молчат

Пользователь реддита под ником Vuukee столкнулся с ошибкой в Minecraft, которая убила его персонажа. Из-за этого игрок потерял все свои накопленные вещи. Он рассказал об этом на форуме. Разработчики игры никак не комментировали инцидент.
Vuukee пытался пройти в Верхний мир через Портал Края. Однако его герой по неизвестным причинам умер от «падения с высоты» и остался без предметов. Случившееся расстроило игрока и вызвало небольшой ажиотаж в сообществе Minecraft. Запись Vuukee собрала 12,8 тысячи голосов и 501 комментарий.
В комментариях пользователи отметили, что тоже сталкивались с подобной ошибкой. Некоторые связывают её с релизом Bedrock Edition, а другие — с системными ошибками. Игроки дали Vuukee несколько советов, как можно вернуть предметы, однако ни один из них, судя по всему, не помог.
В начале августа для Minecraft вышло дополнение с бейсболом. В игре появились стадионы MLB, соответствующая экипировка для персонажей и многое другое. Установить аддон можно с помощью гайда из текста ниже.
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