Украинский игрок в «Доту» Resolut1on купил BMW i8 стоимостью 10 миллионов рублей

Украинский игрок в Dota 2 Роман «Resolut1on» Фоминок приобрёл гибридный спорткар BMW i8. Начальная стоимость машины у официальных дилеров составляет 10 миллионов рублей. Фоминок опубликовал мотивационный пост в инстаграме с фотографиями на фоне автомобиля.

По словам Фоминока, он присматривался к i8 в течение пяти лет. В инстаграме киберспортсмен попросил своих фанатов всегда идти к мечте и не останавливаться на пути к своим целям.

Resolut1on профессионально выступает на про-сцене с 2013 года. За свою карьеру Роман выиграл множество престижных чемпионатов, однако наибольший куш ему принесла серебряная медаль на The International 2016. За второе место его тогдашняя команда Digital Chaos заработала 3,4 миллиона долларов.

Сейчас Фоминок выступает за HellRaisers. Весной 2021 года он поделился информацией о своих доходах. В сумме Resolut1on зарабатывает примерно 20 тысяч долларов в месяц.