Погоня на «бумере» под русский рок. Блогер показал, как выглядит GTA 5 в стиле России 90-х

На ютуб-канале KRAMERS MEDIA вышел первый трейлер неофициального сервера для Grand Theft Auto V — «Криминальная Московия». В видео герой уходит от погони по хмурым московским улицам под саундтрек в исполнении Вячеслава Бутусова. Судя по всему, за ним гонится полиция — есть кадр с автомобилем сотрудников МВД. Также можно заметить, что герой передвигается на автомобилях BMW (легендарный «бумер» — BMW E38) и Mercedes.
Кроме того, как пишет автор, на карте будут достопримечательности города. В трейлере виден Кремль, а также памятник покорителям космоса. Правда, в реальности он расположен на ВДНХ. Кроме того, как отмечают в комментариях к видео, эстетику девяностых «портят» современные автомобили.
Автор видео — канал KRAMERS MEDIA.
Авторы планируют запустить проект «Криминальная Московия» 9 сентября.
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