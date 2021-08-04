Погоня на «бумере» под русский рок. Блогер показал, как выглядит GTA 5 в стиле России 90-х

На ютуб-канале KRAMERS MEDIA вышел первый трейлер неофициального сервера для Grand Theft Auto V — «Криминальная Московия». В видео герой уходит от погони по хмурым московским улицам под саундтрек в исполнении Вячеслава Бутусова. Судя по всему, за ним гонится полиция — есть кадр с автомобилем сотрудников МВД. Также можно заметить, что герой передвигается на автомобилях BMW (легендарный «бумер» — BMW E38) и Mercedes.

Кроме того, как пишет автор, на карте будут достопримечательности города. В трейлере виден Кремль, а также памятник покорителям космоса. Правда, в реальности он расположен на ВДНХ. Кроме того, как отмечают в комментариях к видео, эстетику девяностых «портят» современные автомобили.

Автор видео — канал KRAMERS MEDIA.

Авторы планируют запустить проект «Криминальная Московия» 9 сентября.