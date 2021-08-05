В Steam появились скидки на серии «Готика» и Risen со скидками до 80%

В Steam стартовала небольшая распродажа игр от студии Piranha Bytes. Сейчас можно купить тайтлы из серии «Готика» и Risen, а также различные дополнения к ним со скидками до 80%. Распродаже уделили отдельную страницу. Акция продлится до 9 августа.

Новость по теме В Steam началась распродажа со скидками на Call of Duty и Arma

Список всех предложений

В марте 2021 года компания THQ Nordic сообщила об открытии студии Alkimia Interactive. Она отвечает за создание ремейка первой «Готики». Пока что нет даже примерной даты выхода, но известно, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Информации про консоли прошлого поколения нет.