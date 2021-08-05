В Steam появились скидки на серии «Готика» и Risen со скидками до 80%
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В Steam стартовала небольшая распродажа игр от студии Piranha Bytes. Сейчас можно купить тайтлы из серии «Готика» и Risen, а также различные дополнения к ним со скидками до 80%. Распродаже уделили отдельную страницу. Акция продлится до 9 августа.
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Список всех предложений
- ELEX — 279 рублей (1399 рублей ранее)
- Gothic 1 — 49 рублей (199 рублей ранее)
- Gothic II: Gold Edition — 49 рублей (199 рублей ранее)
- Gothic 3 — 49 рублей (199 рублей ранее)
- Risen — 62 рубля (249 рублей ранее)
- Risen 2: Dark Waters — 62 рубля (249 рублей ранее)
- Risen 3 — Titan Lords — 87 рублей (349 рублей ранее)
- ELEX Digital Extras (DLC) — 59 рублей (299 рублей ранее)
- Risen 3 — Fog Island (DLC) — 32 рубля (129 рублей ранее)
- Risen 3 — Uprising of the Little Guys (DLC) — 32 рубля (129 рублей ранее)
- Risen 3 — Adventure Garb (DLC) — 32 рубля (129 рублей ранее)
- Risen 2: Dark Waters — A Pirate's Clothes (DLC) — 15 рублей (59 рублей ранее)
- Risen 2: Dark Waters — Air Temple (DLC) — 32 рубля (129 рублей ранее)
- Risen 2: Dark Waters — Treasure Isle (DLC) — 32 рубля (129 рублей ранее)
В марте 2021 года компания THQ Nordic сообщила об открытии студии Alkimia Interactive. Она отвечает за создание ремейка первой «Готики». Пока что нет даже примерной даты выхода, но известно, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Информации про консоли прошлого поколения нет.
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