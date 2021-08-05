Sony подтвердила информацию о PS VR 2. В компании хотят сделать упор на гибридные игры

В начале августа Sony провела закрытое мероприятие для разработчиков. На нём компания рассказала о различных деталях нового шлема виртуальной реальности PS VR 2. Также была подтверждена информация, которая поступила ранее, но сама Sony никак её не комментировала.

Самое главное с мероприятия

Рабочее название PS VR 2 — NGVR. Вряд ли Sony выпустит шлем именно с таким.

Разрешение дисплея составит 4K. На каждом глазу будет по 2000х2040 пикселей.

Как и говорилось ранее, шлем действительно получит OLED-дисплей с поддержкой HDR.

Особое внимание Sony хочет уделить гибридным играм, то есть тем, в которые можно поиграть как на VR, так и без него.

Контроллеры PS VR 2 будут оснащены специальными разъёмами для пальцев. В триггерах будет реализована адаптивная отдача, как в DualSense.

Sony планирует подробнее рассказать о PS VR 2 в начале 2022 года. Ожидается, что тогда будет названа стоимость устройства и дата его выхода. Анонс гарнитуры виртуальной реальности следующего поколения состоялся в феврале 2021 года. Крупные издания, например, Bloomberg, выдвинули предположение, что купить PS VR 2 можно будет в конце 2022 года. Никакой официальной информации по этому поводу от Sony пока нет.