Вышла игра Nothing To Remember — это триллер на рабочем столе за 200 рублей

В конце июля вышла игра под названием Nothing To Remember. За её разработку отвечала студия Guts United, для которой это дебютный тайтл. Сейчас триллер можно купить в Steam за 184 рубля вместо 205 рублей. Скидка в 10% будет действовать до 20:00 по МСК.
Nothing To Remember представляет собой текстовый детективный триллер. Игрокам нужно взять на себя роль двух абсолютно разных персонажей. Особенность в том, что у каждого героя кипит личная жизнь со своими взлётами и падениями. В этом предстоит участвовать. В игре есть четыре концовки, они формируются от принятых решений.
Главная фишка игры — она происходит прямо на рабочем столе. Сам тайтл выглядит как окно в каком-нибудь мессенджере. Поигравшие отмечают, что триллер на самом деле держит в напряжении и заставляет переживать за героев. Один геймер в Steam отметил, что для прохождения ему потребовалось больше 20 часов.
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