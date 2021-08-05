Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Вышла игра Nothing To Remember — это триллер на рабочем столе за 200 рублей

Вышла игра Nothing To Remember — это триллер на рабочем столе за 200 рублей
Аудио-версия:
Комментарии

В конце июля вышла игра под названием Nothing To Remember. За её разработку отвечала студия Guts United, для которой это дебютный тайтл. Сейчас триллер можно купить в Steam за 184 рубля вместо 205 рублей. Скидка в 10% будет действовать до 20:00 по МСК.

Новость по теме
Девкиты PS5 появились на сайте объявлений, и пропали. Их хотели купить за 250 тысяч рублей

Nothing To Remember представляет собой текстовый детективный триллер. Игрокам нужно взять на себя роль двух абсолютно разных персонажей. Особенность в том, что у каждого героя кипит личная жизнь со своими взлётами и падениями. В этом предстоит участвовать. В игре есть четыре концовки, они формируются от принятых решений.

Главная фишка игры — она происходит прямо на рабочем столе. Сам тайтл выглядит как окно в каком-нибудь мессенджере. Поигравшие отмечают, что триллер на самом деле держит в напряжении и заставляет переживать за героев. Один геймер в Steam отметил, что для прохождения ему потребовалось больше 20 часов.

Новость по теме
Тираж Nintendo Switch превысил 89 миллионов, игр для неё — 632 миллиона
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021