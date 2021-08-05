Девкиты PS5 появились на сайте объявлений, и пропали. Их хотели купить за 250 тысяч рублей

Один из пользователей твиттера под ником iDCx1337 поделился своей необычной находкой. Он заметил на eBay объявление о продаже девкитов PS5. После всех торгов сумма лота выросла до 2850 евро (более 250 тысяч рублей). Однако после этого автор заметки удалил её по неизвестным причинам.

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Примечательно, что в комплекте с чёрной моделью девкита DFI-T1000AA была и близкая к финальной под номером DFI-T1000AA. Ещё прилагалась пара чёрных геймпадов DualSense. Кто опубликовал объявление, так и не выяснилось. Sony никаких официальных комментариев не оставила.

Первые изображения девкита PS5 утекли в сеть ещё в 2019 году. Тогда многие геймеры подумали, что в качестве разнообразия и желания сделать что-то необычное Sony выпустит консоль именно в таком виде. Однако внешний вид девкитов всегда отличается от релизного продукта, потому что они созданы в первую очередь для разработчиков — чтобы они быстрее привыкли к новому железу.