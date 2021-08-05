Девкиты PS5 появились на сайте объявлений, и пропали. Их хотели купить за 250 тысяч рублей

Один из пользователей твиттера под ником iDCx1337 поделился своей необычной находкой. Он заметил на eBay объявление о продаже девкитов PS5. После всех торгов сумма лота выросла до 2850 евро (более 250 тысяч рублей). Однако после этого автор заметки удалил её по неизвестным причинам.
Примечательно, что в комплекте с чёрной моделью девкита DFI-T1000AA была и близкая к финальной под номером DFI-T1000AA. Ещё прилагалась пара чёрных геймпадов DualSense. Кто опубликовал объявление, так и не выяснилось. Sony никаких официальных комментариев не оставила.
Первые изображения девкита PS5 утекли в сеть ещё в 2019 году. Тогда многие геймеры подумали, что в качестве разнообразия и желания сделать что-то необычное Sony выпустит консоль именно в таком виде. Однако внешний вид девкитов всегда отличается от релизного продукта, потому что они созданы в первую очередь для разработчиков — чтобы они быстрее привыкли к новому железу.
- 5 августа 2021
-
17:14
-
16:02
-
15:16
-
13:37
-
13:09
-
12:40
-
12:23
-
12:17
-
11:23
- 4 августа 2021
-
23:03
-
20:30
-
18:14
-
18:09
-
16:08
-
14:55
-
13:54
-
12:34
-
11:58
- 3 августа 2021
-
20:36
-
19:12
-
18:35
-
18:03
-
17:53
-
17:40
-
15:23
-
15:10
-
14:06
-
13:54
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:14
-
11:49
-
10:52
- 2 августа 2021
-
23:21