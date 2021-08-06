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Кто предатель? В Call of Duty появится режим с механиками из Among Us

Кто предатель? В Call of Duty появится режим с механиками из Among Us
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В начале августа Activision анонсировала пятый сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone. С ним в мультиплеерной ветке шутера появится новый режим под названием «Двойной агент». Его механики очень похожи на формулу геймплея в популярной компьютерной «Мафии» Among Us.

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Суть режима следующая: в режиме будет 10 участников, каждому из которых достанется определённая роль. Среди них появится двойной агент, которому нужно либо уничтожить всех остальных пользователей, либо устанавливать и взрывать бомбы. Большинство геймеров станут оперативниками, им нужно вычислить двойного агента и остаться в живых. Однако один из них будет следователем — он получит разные подсказки о личности предателя и сможет выдавать ордеры на арест подозреваемых.

В режиме будут различные модификаторы вроде разных видов оружия, которое игроки смогут подбирать на ранних этапах матча. У двойных агентов же предусмотрены различные опции, призванные помочь им выполнить свои задачи. Участникам поединка также придётся активно использовать голосовой чат, чтобы вычислять негодяев и взаимодействовать со следователем.

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