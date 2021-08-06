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Создание клуба, перки и атмосфера в раздевалке — детали режима «Карьера» в FIFA 22

Electronic Arts опубликовала трейлер FIFA 22, который посвящён режиму карьеры. Компания поделилась подробностями о ряде нововведений и изменений, который произойдут в новой части симулятора. Видеоролик можно посмотреть ниже.

Главные детали карьеры

Если выбрать тренерскую карьеру, то можно создать свой футбольный клуб с нуля. Предстоит разработать герб, экипировку и выработать философию команды.

Владельцам предстоит считать бюджет и определяться с составом, а также возрастом участников команды.

Возможность создать стадион будет схожа с той системой, что была в FIFA 21. Можно будет выбрать цвет кресел, кричалки фанатов, рисунок на газоне и многое другое.

В карьере игрока изменится система целей и задач. Теперь задачи перед игроком будут формироваться в зависимости от его позиции на поле и информации о команде соперника.

Разработчики добавят обновлённую систему развития навыков игрока и перков.

Сами перки делятся на четыре типа. Среди них есть атакующие, защитные и вратарские перки.

Изменится система атмосферы в раздевалке. Настроение клуба и игроков будет формироваться на основе последних успехов или личных достижений.

Новостной раздел заметно увеличится. В нём появится множество новых заметок. Например, будут отображаться награды за выдающийся сезон в карьере игрока и другие достижения.

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FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и в Google Stadia. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.