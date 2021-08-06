Создание клуба, перки и атмосфера в раздевалке — детали режима «Карьера» в FIFA 22
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Electronic Arts опубликовала трейлер FIFA 22, который посвящён режиму карьеры. Компания поделилась подробностями о ряде нововведений и изменений, который произойдут в новой части симулятора. Видеоролик можно посмотреть ниже.
Главные детали карьеры
- Если выбрать тренерскую карьеру, то можно создать свой футбольный клуб с нуля. Предстоит разработать герб, экипировку и выработать философию команды.
- Владельцам предстоит считать бюджет и определяться с составом, а также возрастом участников команды.
- Возможность создать стадион будет схожа с той системой, что была в FIFA 21. Можно будет выбрать цвет кресел, кричалки фанатов, рисунок на газоне и многое другое.
- В карьере игрока изменится система целей и задач. Теперь задачи перед игроком будут формироваться в зависимости от его позиции на поле и информации о команде соперника.
- Разработчики добавят обновлённую систему развития навыков игрока и перков.
- Сами перки делятся на четыре типа. Среди них есть атакующие, защитные и вратарские перки.
- Изменится система атмосферы в раздевалке. Настроение клуба и игроков будет формироваться на основе последних успехов или личных достижений.
- Новостной раздел заметно увеличится. В нём появится множество новых заметок. Например, будут отображаться награды за выдающийся сезон в карьере игрока и другие достижения.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и в Google Stadia. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах.
Новость по темеГде и как можно оформить предварительный заказ FIFA 22
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