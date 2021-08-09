Valheim, Hollow Knight и Among Us — распродажа на фестивале инди-игр в Steam
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В Steam начался фестиваль инди-игр под названием Tiny Teams. Вместе с ним в магазине появилась новая распродажа, где можно купить тайтлы независимых разработчиков со скидками. Например, в акции участвуют Valheim, российская Loop Hero, Among Us и другие. Акция продлится до 14 августа.
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Самые лучшие предложения
- Caveblazers — 62 рубля (вместо 249 рублей)
- RimWorld — 557 рублей (вместо 619 рублей)
- Yes, Your Grace — 282 рубля (вместо 435 рублей)
- Phasmophobia — 262 рубля (вместо 309 рублей)
- Hollow Knight — 174 рубля (вместо 349 рублей)
- Slay the Spire — 232 рубля (вместо 465 рублей)
- Valheim — 391 рубль (вместо 435 рублей)
- Stardew Valley — 179 рублей (вместо 299 рублей)
- Loop Hero — 268 рублей (вместо 400 рублей)
- Among Us — 106 рублей (вместо 133 рублей)
- Eastshade — 232 рубля (вместо 465 рублей)
- Project Hospital — 232 рубля (вместо 465 рублей)
Во время фестиваля Tiny Teams у всех желающих есть возможность попробовать демоверсии ещё не вышедших игр. С полным списком предложений можно ознакомиться на странице в Steam.
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