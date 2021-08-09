Valheim, Hollow Knight и Among Us — распродажа на фестивале инди-игр в Steam

В Steam начался фестиваль инди-игр под названием Tiny Teams. Вместе с ним в магазине появилась новая распродажа, где можно купить тайтлы независимых разработчиков со скидками. Например, в акции участвуют Valheim, российская Loop Hero, Among Us и другие. Акция продлится до 14 августа.

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Самые лучшие предложения

Во время фестиваля Tiny Teams у всех желающих есть возможность попробовать демоверсии ещё не вышедших игр. С полным списком предложений можно ознакомиться на странице в Steam.