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Утечка: бета-тест ремастера Diablo 2 начнётся в августе

Утечка: бета-тест ремастера Diablo 2 начнётся в августе
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В течение августа должно стартовать закрытое бета-тестирование обновлённой версии Diablo II: Resurrected. Об этом ранее объявляли разработчики из Blizzard. Тогда точную дату не назвали, но она появилась в Microsoft Store. Её обнаружили пользователи реддита. Если верить утечке, то старт тестирования состоится 17 августа. На момент публикации материала страница удалена.

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Доступ к закрытому тестированию получат все игроки, сделавшие предварительный заказ игры. Его можно оформить на сайте Blizzard и в PStore. Всего в тайтле будет семь классов, протестировать разрешат пять: Варвара, Паладина, Друида, Колдунью и Амазонку.

Diablo II: Resurrected — обновлённая версия классической Diablo 2. В игре нужно проходить локации и устранять различных врагов. В полной версии будет доступно 7 классов. Каждый из них обладает своими уникальными навыками и свойствами. Улучшенный вариант игры адаптирован под современные платформы. Он получит 4K-разрешение, 3D-рендеринг, обновлённые анимации и многое другое.

После завершения закрытой беты начнётся открытое тестирование, но информации об этом нет. Diablo II: Resurrected анонсировали в конце феврале 2021 года на церемонии открытия BlizzConline. Релиз ролевого экшена состоится 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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