СМИ: сотрудники Blizzard боятся конфликтовать с руководством из-за риска потерять работу

Конфликт из-за харассмента вокруг Activision Blizzard не утихает и набирает новые обороты. Издание Axios решило поговорить с несколькими работниками компании и выяснить, как они настроены вести себя по отношению к начальству. Все опрошенные сотрудники сошлись на том, что лучше не идти против руководства, потому что их могут лишить работы и денежных премий.
Сотрудники отмечают, что в первую очередь хотят думать о своём состоянии. У них всех есть семьи, которые нужно кормить. Если они потеряют работу в Activision Blizzard, то останутся буквально ни с чем.
«Для нас, людей, которые там работают, это не очень хорошо. Мы полны решимости сделать Activision Blizzard намного лучше, как и наши игры. Если мы потеряем работу, то не сможем решить проблему с харассментом. Согласитесь, что мы не сможем поддержать и женщин своими бойкотами», — рассказал один из анонимных работников компании. Часть опрошенных вообще считает, что в этих бунтах и выступлениях нет смысла. По их словам, руководство вряд ли прислушается к сотрудникам и пойдёт на уступки.
Череда конфликтов в Blizzard началась в конце июля 2021 года. По словам многих сотрудников, в компании устоялась сексистская атмосфера и культура постоянных домогательств. Женщины, работающие в студии, не могут нормально выполнять свои задачи из-за регулярных нападок руководства. В нашем тексте есть вся информация.
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