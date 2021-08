«У меня почти всегда с собой PS4 Pro». Виталина Бацарашкина — о любимых играх

20 августа на «Чемпионате» вышло интервью с олимпийской чемпионкой Виталиной Бацарашкиной. Россиянка завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Девушка рассказала нам, какие сюжетные тайтлы больше всего зацепили её, о GTA и многом другом.

Бацарашкина прошла третьего «Ведьмака» четыре раза. Чемпионка отметила, что проблем с организацией игрового процесса нет, потому что PS4 Pro и мини-проектор всегда под рукой. Мы спросили у девушки, какую бы игру она порекомендовала.

Любишь сказки? Хочешь посмотреть на них с другой стороны? Welcome!

Чемпионка затронула и Cyberpunk 2077. По её словам, история получилась интересной, а финал — грустным. Она играла в ролевой экшен CD Projekt RED сразу после выхода, а вернуться в эту вселенную сейчас пока не получается.

«Horizon Zero Down в плане сюжета меня зацепила. В God of War тоже сильный сюжет. Наверное, больше всех зацепила Valiant Hearts: The Great War», — рассказала Виталина Бацарашкина. Спортсменка подчеркнула, что в таких играх нужно проводить много времени, а не использовать их как фон.

Мы выяснили любимую платформу Виталины — ей оказалась PlayStation. Больше всего девушка играет именно на консоли Sony. В последнее время в сети появляется всё больше слухов про сеттинг и город в GTA 6. Мы не могли не спросить про место, которое выбрала бы чемпионка.

Хочется, чтобы сюжет был снова на высоте. А где и когда будут разворачиваться события, роли не играет.

Вышедшая 13 августа на PS5 и Xbox Series X игра Hades получила самые высокие оценки среди других игр. Средний рейтинг рогалика на Metacritic составил 93 балла из 100.