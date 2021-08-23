Джеймс Макэвой сжёг диск с TES IV: Oblivion, были проблемы на работе из-за неё

Актёр Джеймс Макэвой дал интервью изданию Forbes, в котором рассказал о любви к видеоиграм и своей работе. Беседу посвятили выходу интерактивного триллера Twelve Minutes, в котором Макэвой сыграл главного героя. Помимо этого поговорили и про случай в жизни актёра, который произошел в 2007 году и был тесно связан с The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Джеймс часто играл на Xbox 360, поэтому ему подарили дисковую версию Oblivion. Актёр подчеркнул, что ему нравятся ролевые игры, поэтому четвёртая часть The Elder Scrolls смогла быстро завлечь его. Через время это переросло в настоящую зависимость, так как в Oblivion Джеймс тратил очень много времени, сидел с ночи до утра, хотя ему нужно было ехать на съёмки.

Мне обязательно надо было лечь спать около десяти вечера, потому что просыпаться приходилось рано — в шесть утра. При этом у меня было много работы, диалоги, текст, и многое другое. Но, конечно, я этого не сделал, поэтому играл в Oblivion до четырёх часов.

Самое длительный забег Макэвоя — с восьми часов вечера до шести утра. Тогда актёр даже не успел поспать, потому что машина приехала забирать его на съёмки уже в 6:15. Именно тот день стал для Макэвоя решающим, потому он твёрдо решил сжечь диск, чтобы больше не играть. Джеймс вытащил его из приставки, подошёл к газовой плите, и в этот момент с ролевой игрой было покончено.

«Я спокойно смотрел на горящий диск и думал о том, что наконец это всё закончилось. Тогда я дал обещание не возвращаться к видеоиграм», — рассказал Джеймс Макэвой.

Вернуться к видеоиграм Джеймсу помог его сын и увлечение футболом. Джеймс провёл много времени за FIFA, а в последнее время часто играет с друзьями в Call of Duty: Warzone. По его словам, королевская битва помогает общаться с близкими людьми, а это особенно ценится в период пандемии.

Представьте, идёт пандемия, и я со своими друзьями играю в Warzone. А нам по 40, у всех уже виднеются седые волосы. Обычно мы говорим про дружбу, любовь, играх и другом. В это время нас убивают 12-летние дети из других стран, забавно.

Разработчики Call of Duty: Vanguard назвали даты публичного тестирования шутера. Скоро тайтл смогут попробовать все желающие на любой из платформ.