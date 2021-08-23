Инсайдер: Mortal Kombat 12 выйдет раньше Injustice 3

Инсайдер и журналист Джефф Грабб сообщил, что студия NetherRealm первой выпустит Mortal Kombat 12, а не третью часть файтинга во DC под названием Injustice. Изначально у разработчиков были другие планы, но на решение повлияла не до конца ясная ситуация с игровым подразделением Warner. Bros Games и Mortal Kombat 11.
По словам Грабба, разрабатывать новую часть Mortal Kombat авторам намного выгоднее. Во-первых, бренд Mortal Kombat более узнаваем, чем Injustice. Во-вторых, он приносит создателям больше денег. Ещё одна причина — разделение WB Games на две части. Об этом говорила владеющая подразделением компания AT&T.
Вполне логично, что они решили разрабатывать Mortal Kombat 12. Об этом же сообщили и мои источники. Они знают, что игра принесёт больше денег и будет лучше продаваться.
Ранее NetherRealm сообщила о прекращении поддержки Mortal Kombat 11 из-за желания начать работу над новой игрой как можно скорее. Файтинг больше не получит крупных обновлений и патчей.
Актёр Джеймс Макэвой рассказал забавную ситуацию с участием TES IV: Oblivion. По словам Макэвоя, он сжёг диск с игрой из-за проблем с работой.
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