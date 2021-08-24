В фермерском симуляторе Stardew Valley проведут турнир на 40 тысяч долларов

Создатель Stardew Valley Эрик Барон анонсировал чемпионат в своём фермерском симуляторе. Мероприятие пройдёт при поддержке ютубера Unsurpassable Z, который в основном публикует контент по игре. Общий призовой фонд турнира составит 40 тысяч долларов, его разделят четыре команды. Их составы на момент публикации новости неизвестны.

Unsurpassable Z в том числе придумал регламент чемпионата. Участвующим командам предстоит выполнить «сотни заданий», за которые будут начислять очки. Количество заработанных баллов ютубер вычислил лично, они зависят от сложности поставленной цели. Каждой команде предстоит зарабатывать заветные цифры на протяжении всего чемпионата. В конце выявят победителя.

Задания обещаются разные, от обычных поручений до необходимости достигнуть 100 этажа в локации Skull Cavern. Каждая команда получила две недели на подготовку к испытаниям и изучением списка задач. Всё время коллективы посветят планированию стратегии. При этом, по словам Unsurpassable Z, будет ещё пять испытаний, о которых команды просто не знают.

Stardew Valley — насыщенная контентом игра о фермере, которому досталось шаткое поместье где-то в лесной глуши. Игрок должен развить своё хозяйство до процветания, наладить контакт с жителями местного города и тщательно следить за посевами. Игра доступна на всех актуальных платформах, в том числе смартфонах.