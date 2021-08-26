Как в World of Tanks бесплатно получить уникальный танк 9 уровня — первый в истории экшена
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Wargaming анонсировала новое событие в World of Tanks под названием «Дух войны». Ивент начнется 27 августа, поучаствовать в нём смогут все желающие. Во время мероприятия игроков будут ждать специальные задания, разделённые на десять этапов. Каждый продлится день. За прохождение первой линейки испытаний в награду дадут уникальный тяжелый танк IX уровня — шведский Strv K.
Характеристики Strv K (для экипажа, обученного на 100%)
- Броня башни — 254 мм
- Средняя бронепробиваемость — 252 мм
- Угол вертикальной наводки — -10/+18
Как и любая другая «девятка» в игре, Strv K принесёт дополнительные кредиты в бою, а также «боны». Затем откроется вторая линейка испытаний, за её выполнение дадут уникальный 3D-стиль в стиле шведской метал-группы Sabaton.
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