Horizon Forbidden West выйдет в начале 2022 года

Guerrilla Games перенесла дату релиза Horizon Forbidden West на 18 февраля 2022 года. Изначально игру планировали выпустить до конца 2021-го, однако команда не успевает закончить её полировку. По словам представителя студии, разработчики преодолели важную ступень в процессе создания. Судя по всему, игра почти закончена, но страдает от багов и нуждается в оптимизации.

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Авторы сообщили дату начала сбора предварительных заказов. Они откроются 2 сентября. Экшен выйдет на PS4 и PS5. Вместе с этим Guerrilla Games выпустила небольшой патч для оригинальной Horizon Zero Dawn. Теперь экшен будет работать в 60 FPS на PS5. Апдейт уже доступен для скачивания.

На прошедшей церемонии открытия gamescom ONL 2021 было много трейлеров и анонсов новых игр. Лучшее мы собрали в отдельном тексте.