Авторы Marvel's Midnight Suns показали первые скриншоты с Блэйдом и Призрачным гонщиком

Разработчики тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns опубликовали несколько скриншотов. На них можно увидеть Капитана Америку, охотника на вампиров Блэйда, Призрачного гонщика и Железного человека. Кадры были представлены самой Firaxis на сайте, а также в изданиях IGN и Game Informer.
Midnight Suns анонсировали 25 августа во время церемонии открытия gamescom 2021. Тайтл представляет собой тактическую ролевую в духе серии XCOM. Однако авторы утверждают, что у игры не будет схожих элементов с франшизой об инопланетном вторжении. Игрок возьмёт на себя роль «Охотника». Его разрешат детально кастомизировать и прокачивать.
Первый геймплей ролевой игры авторы покажут 1 сентября в 21:30 по мск. Прямую трансляцию проведёт издание IGN. Посмотреть можно будет на YouTube и Twitch.
Релиз Marvel's Midnight Suns состоится в марте 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
В PS Store началась новая распродажа. В ходе акции можно купить множество игр со скидками до 80%. Например, в числе предложений есть Red Dead Redemption 2, Resident Evil 7, Days Gone и другие тайтлы.
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