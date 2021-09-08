МВД взялось за сайты с читами для World of Tanks — их создателям грозит до пяти лет тюрьмы

Оперативники управления «К» МВД, которые занимаются преступлениями в сфере информационных технологий, возбудили уголовное дело против двух сайтов, занимающихся продажей читов для World of Tanks.
Под удар следствия попали площадки CyberTank/CyberShip и Hagz. Первый сайт предлагал купить бота, играющего за пользователя, а второй продавал читерские программы вроде Aimbot.
К ведению дела следователи подошли серьёзно. Предварительно полицейские купили несколько читов и оценили их, посчитав вредоностными. Владельцам сайтов грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
На сайте Hagz появилась информация о временном прекращении продаж. Авторы ресурса отметили, что причина заключается в непредвиденных обстоятельствах — они предполагают, что придётся переехать на другой сайт. CyberTank/CyberShip вовсе заявил о прекращении деятельности и продаже ключей.
Авторы Deathloop опубликовали системные требования. Для комфортной игры в 1080p и 30 FPS будет достаточно видеокарты серии GTX 1060 и выше, а вот для получения максимально красивой картинки нужно заиметь NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
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