Дэнни Трехо, Рэмбо и еженедельные восстания — детали DLC для Far Cry 6

Ubisoft опубликовала трейлер с информацией о дополнениях для Far Cry 6.

В первом обновлении в шутер заглянет актёр Дэнни Трехо. Судя по описанию из ролика, игрокам предстоит объединиться с персонажем Трехо и накормить жителей Яры вкусными тако, по пути уничтожив несколько армий диктатора Антона Кастильо.

Следом появится Рэмбо. Судя по тизеру, внешность персонажа будет нарисована с нуля, а не создана на основе культового образа Сильвестра Сталлоне.

Помимо основной сюжетной линии и дополнительных заданий, в Far Cry 6 появятся спецоперации. Всего их будет шесть. Каждая отличается нестандартным подходом. В ролике рассказали об одной из них. Игрок должен похитить небольшой кейс с химикатами у сторонников Кастильо, однако есть проблема. Контейнер быстро перегревается, поэтому периодически нужно охлаждать его в специальных участках. Если не успеть, то он взорвётся.

На релизе в шутере появятся еженедельные испытания «Мятеж». В них игрокам предстоит сразиться с самыми сильными бойцами армии Кастильо за «достойные награды».

В Far Cry 6 также будет традиционный сезонный пропуск. Ожидаются три дополнения: «Безумие», «Контроль» и «Коллапс». В каждом дадут поиграть за канонического злодея серии — Вааса Монтенегро, Пейгана Мина и Иосифа Сида.

Судя по описанию, DLC представляют собой режимы в стиле roguelike, где игрокам предстоит совершать забеги по туманному прошлому протагонистов и прокачиваться. Наконец все обладатели абонемента получат бесплатную копию Far Cry 3: Blood Dragon.

Far Cry 6 ожидается 7 октября 2021 года на ПК и консолях.