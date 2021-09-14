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В «Эльдорадо» объяснили трудности с покупкой оплаченных PS5

В «Эльдорадо» объяснили трудности с покупкой оплаченных PS5
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Представители «Эльдорадо» отреагировали на распространившуюся историю о трудностях покупки PlayStation 5 в магазинах сети и дали комментарий «Чемпионату».

По словам компании, спрос на консоль всё ещё многократно превышает предложение. Все новые партии, куда входят тысячи устройств, разлетаются за считаные минуты. Их продают по системе сбора заявок на сайте — процесс отлажен, но и даже он иногда даёт сбои.

Происходят единичные случаи, когда количество заказов превышает фактическое наличие товара. Получается, что клиент оплатил, но в данный момент консоли нет в наличии. В таком случае мы предлагаем дождаться ближайшую партию или возвращаем деньги.

PS5 вышла в ноябре 2020 года и с тех пор остаётся в глобальном дефиците — тут и недостаток полупроводников, и рекордный спрос на фоне пандемии. Другие консоли и те же видеокарты в аналогичном положении.

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