Говорите, людям выгодно? В «Эльдорадо» проблемы с выдачей оплаченных PS5

Читатель vc.ru опубликовал материал, в котором рассказал о неприятном опыте покупок в «Эльдорадо». Сначала он заказал там бытовую технику, а после – PlayStation 5. Однако всё пошло не по плану.

В назначенный день заказ с консолью не был готов, однако магазин никак не информировал покупателя об этом. Уже на следующий день, когда клиент лично начал выяснять обстоятельства, оказалось, что выполнить заказ невозможно. По итогам разговора предложили оформить новую покупку с точной датой готовности.

Изначально PS5 должны были привезти 7 сентября, но по итогам разговора с поддержкой 8 числа был сформирован новый заказ на 12 сентября.

С PS5 ему в итоге повезло — он смог успешно забрать её 12 сентября, тогда как с бытовой техникой возникло немало проблем.

Сначала заказ, куда входили варочная панель, духовой шкаф и посудомоечная машина, разбили надвое. В разговоре с поддержкой сообщили о недоступности посудомойки. В итоге последнее отменили, но начислили бонусы. Затем пользователь решил купить чайник экспресс-доставкой, но и тут возникли аналогичные проблемы. Его не оказалось в наличии и поступило предложение вновь отменить заказ.

Подобный случай не стал исключительным. Буквально в это же время друг автора этой заметки заказал PS5 в «Эльдорадо», но в обещанные сроки её также не привезли. В день доставки с ним связались, сообщив об отмене заказа и формировании нового на более позднюю дату.

Новый заказ не формировали дня три — и, возможно, это было бы ещё дольше, если бы я не доставал поддержку магазина. Сегодня я должен забрать консоль, но всё ещё не пришло смс о готовности заказа. Лишь в день переоформления прислали сообщение с прогнозируемой датой.

«Чемпионат» запросил комментарий у представителя «Эльдорадо» — его обещали дать в течение дня.