Анонсирована Jagged Alliance 3 — первые детали и трейлер

THQ Nordic представила Jagged Alliance 3 — игру тяжёлой судьбы: изначально над третьей частью работали около 15 лет назад, причём отечественные разработчики из F3 Games. Тогда произошёл творческий конфликт с издателем и все наработки использовали уже в другой игре «Джаз: Работа по найму».

Однако и тут на выручку пришла THQ Nordic. Созданием новой Jagged Alliance 3 занимается студия Haemimont Games, известная по Tropico (3, 4, 5) и Surviving Mars. Разработчики намерены сделать современную игру, которая со всем уважением относится к оригиналу.

Основа игрового процесса осталась прежней — это всё ещё тактика с элементами RPG, где игрок управляет отрядом наёмников со своими особенностями. Персонажей для найма обещают много, но вернутся и ветераны. Среди них затесался Иван.

Действие третьей части разворачивается в богатом на ресурсы Гранд-Чиен — там пропадает президент, и отряду предстоит узнать, что случилось. Во всём этом оказывается задействована крупная корпорация. Судьба региона в руках игрока, поскольку мир реагирует на его действия и решения. Сюжетную кампанию разрешат пройти с другом в кооперативе.

Jagged Alliance 3 создаётся исключительно для ПК, но не имеет даже примерную дату выхода.

Скриншоты и постер

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THQ Nordic образовалась в 2011 году как Nordic Games. Тогда на грани банкротства находилась THQ, которая в итоге закрылась, а многие её бренды разобрали на аукционе. Молодая Nordic Games постепенно скупала права на собственность THQ, в итоге взяв и имя компании. В 2016 году Nordic Games превратилась в THQ Nordic. Издатель сделал себе имя на возвращении культовых серий.