Игроки «Локомотива» в FIFA 22: Зе Луиш — лучший, Анджорин на уровне Ротенберга

Electronic Arts опубликовала характеристики карточек игроков «Локомотива» в FIFA 22. Наивысший рейтинг получили Зе Луиш, Гильерме Маринато и Пабло Насименто – по 77 баллов. На очко ниже досталось Фёдору Смолову и Антону Миранчуку.

Рейтинг карточки Тино Анджорина составил всего 62, это один из самых низких показателей среди состава. Футболиста взяли в команду на правах звезды, и ему удалось оформить только один важный гол в Лиге Европы в матче против «Олимпик Марселя». Примечательно, что в списке футболистов нет Алексиса Бека Бека, хотя он уже успел отыграть несколько матчей за команду. Зато есть Зе Луиш, который не отличился большим количеством выступлений, но возглавил ростер по рейтингу.

Ранее Electronic Arts показала топ футболистов итальянской Серии А. Чиро Иммобиле и Пауло Дибала получили по 87 баллов, а Златан Ибрагимович – 84.

FIFA 22 выйдет 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре обновят систему «Обратите внимание».