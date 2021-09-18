5 главных проблем FIFA: донат, бесполезные карточки, геймплей и не только

Если убрать хотя быть часть из них, то серия станет сильно лучше.

Футбольный симулятор Electronic Arts уже много лет лидер на рынке спортивных видеоигр. Однако это вовсе не означает, что FIFA идеальна — серия из года в год бережно переносит множество изъянов, которые каждый раз становятся объектом критики экспертов и простых геймеров.

«Чемпионат» вспомнил самые большие проблемы футсима и рассказывает, исправят ли их в свежей FIFA 22. Она выйдет уже 1 октября 2021 года.

Значение доната

Разработчики всегда поддерживали тех, кто вкладывает в игру реальные деньги. Но экономическая система FIFA 21 и прошлых версий слишком походит на систему «заплати для победы» (pay-to-win). Уже на второй день после премьеры обязательно попадётся соперник с составом из мировых звёзд. Обыграть такого без дополнительных вложений практически невозможно.



Собрать ростер из серебряных карточек и играть в онлайне реально. Но при этом вам с Симоном Кьером и Джо Гомесом нужно действовать на уровень выше донатера с Мбаппе на острие атаки. Разве такая игра даёт равные возможности обоим игрокам?

Политика EA подразумевает, что экономика останется неизменной и в FIFA 22. Пока одни часами будут фармить поинты на паки и играть арендованными звёздами, другие уже в первый час выбьют себе сборную мира. Однако вложенные деньги в этом случае значат не больше, чем удача отдельного игрока.

Бесполезные карточки

Ещё одна причина, по которой экономику Ultimate Team можно считать большой проблемой. Когда вы регулярно открываете паки, Лионель Месси или Криштиану Роналду уже не выглядят имбой, которая будет тащить вашу команду. Скорее, наоборот — сложно представить сильный состав без мировых звёзд, когда вы играете в FIFA больше месяца.

Это означает, что почти все серебряные карточки сразу уходят в обмен, не говоря уже о менее популярных игроках. Понятно, что все хотят играть за звёзд — но если убрать из FIFA 21 футболистов «Сассуоло» или «Леванте», никто этого даже не заметит!



Кроме слабых игроков, бесполезным грузом в игре болтаются тренеры (хоть кто-то понимает, на что они влияют?), контракты, лечения и тренировки. В EA обещают обратить на них особое внимание в новой части, что частично успокоило игроков. Как это выполнят — другой вопрос.

Гандикап и скрипты

Игровой процесс сулит не меньше неприятностей, чем выбор состава. Несколько лет подряд геймеры жалуются на одни и те же ситуации, которые происходят в игре. FIFA часто даёт преимущество тому, кто проигрывает: отскоки мяча, удачные обводки и удары… будто всё на его стороне!

Такие моменты должны подарить матчу дополнительную интригу. Напряжение до последних минут, возможность выиграть даже в удручающих обстоятельствах и так далее — наверное, круто, однако сильных игроков это только раздражает. Чего только стоит установочная встреча (кик-офф): возможность забить мяч сразу после того, как вы пропустили. Иногда такой обмен голами происходит несколько раз подряд.



Официально Electronic Arts не подтверждает эти механики, но опыт и многочисленные видео не могут быть простым совпадением. Разработчики отмечают, что различные ошибки лишь делают игру реалистичнее — возможно, повышение уровня реализма в FIFA 22 поможет избавиться хотя бы от подобных скриптов.

Недочёты геймплея

Футбол — прекрасная игра, которую можно и нужно делать интересной. В ходе матча или его отдельного момента может случиться всё что угодно, и этим зелёное поле приковывает взгляды миллионов людей. Увы, виртуальному футболу EA до такого далеко, особенно на фоне PES (теперь eFootball) от Konami.



В середине 2010-х каждый матч FIFA немного напоминал предыдущий. Те же удары, сейвы, комбинации и финты — игра будто двигалась по рельсам. После месяца постоянной игры становится слишком скучно, хотя при просмотре футбола или в Pro Evolution Soccer такого ощущения не возникает.

Стоит отметить, что в последние годы разработчики FIFA сделали несколько важных шагов для исправления сложившейся ситуации, хотя виртуальный футбол всё ещё остаётся топорным и грубым по сравнению с реальным. Это же касается разнообразия режимов, карьеры футболиста и тренера, других деталей. Несмотря на все усилия EA, столь потрясающую игру слишком трудно симулировать.

В компании утверждают, что новая версия сможет это исправить. Технология HyperMotion записала и оцифровала действия реальных игроков во время игры в футбол, чтобы перенести в FIFA новые фишки и обновить старые. На первый взгляд у Electronic Arts может получиться. Кроме того, к релизу FIFA 22 они готовят апдейты для карьеры, VOLTA и других режимов.

Заточенность на консоли

Фактор, который имеет особое значение именно для русскоязычного сообщества. В США или Великобритании любители игр по большей части используют консоли. У нас же ПК остаётся основной платформой. Ориентация EA на западный рынок понятна и даже очевидна — спортсимы традиционно чувствуют себя лучше на PlayStation или Xox. Но очень хотелось бы, чтобы разработчики не забывали о компьютерной версии.

Это особенно актуально в свете выпуска FIFA 22. Консоли PS5 и Xbox Series должны получить целую россыпь игровых апдейтов, включая HyperMotion, в то время как на ПК симулятор рискует стать лёгким патчем к прошлогодней FIFA, как и версии для PS4 и Xbox One. Очень хочется верить, что это не так.