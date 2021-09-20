Некоторые игры на PS5 после патча 2.0 стали работать лучше

На прошлой неделе, 15 сентября, для PlayStation 5 вышло обновление 2.0. С ним добавили множество новых функций, но эксперты Digital Foundry нашли и скрытые нововведения — к примеру, в некоторых играх выросла производительность.
Речь идёт не о громадном увеличении — на 1-3%. Причём, похоже, это коснулось в первую очередь режимов с трассировкой лучей, что доказали тесты в Devil May Cry 5 и Control.
Приятно видеть, что дальнейшая оптимизация программного обеспечения консоли не только позволяет разработчикам грядущих проектов лучше реализовывать свои идеи, но и повышает работоспособность выпущенных игр. На форумах уже шутят, что спустя 20-30 таких патчей количество кадров в секунду увеличится на 30-60 FPS.
В DMC 5 с 4К с трассировкой лучей разница может составлять до 2 кадров в секунду
- 20 сентября 2021
-
20:17
-
19:57
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:48
-
18:47
-
17:08
-
16:53
-
15:46
-
15:25
-
15:07
-
13:52
-
13:16
-
12:46
-
12:24
-
11:29
-
11:11
-
03:16
- 19 сентября 2021
-
13:37
- 18 сентября 2021
-
20:55
-
20:40
-
18:56
-
15:00
-
14:44
-
14:30
-
14:11
- 17 сентября 2021
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
19:46
-
19:27
-
19:08
-
18:05