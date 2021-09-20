Некоторые игры на PS5 после патча 2.0 стали работать лучше

На прошлой неделе, 15 сентября, для PlayStation 5 вышло обновление 2.0. С ним добавили множество новых функций, но эксперты Digital Foundry нашли и скрытые нововведения — к примеру, в некоторых играх выросла производительность.

Речь идёт не о громадном увеличении — на 1-3%. Причём, похоже, это коснулось в первую очередь режимов с трассировкой лучей, что доказали тесты в Devil May Cry 5 и Control.

Приятно видеть, что дальнейшая оптимизация программного обеспечения консоли не только позволяет разработчикам грядущих проектов лучше реализовывать свои идеи, но и повышает работоспособность выпущенных игр. На форумах уже шутят, что спустя 20-30 таких патчей количество кадров в секунду увеличится на 30-60 FPS.