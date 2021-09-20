«М.Видео» и Intel проведут киберспортивные турниры по World of Tanks, Dota 2 и Fortnite
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В сентябре и октябре 2021 года магазин «М.Видео» совместно с Intel проведут три киберспортивных турнира:
- Dota 2 («5 на 5») — приём заявок до 27 сентября
- World of Tanks («3 на 3») — приём заявок до 11 октября
- Fortnite («2 на 2») — приём заявок до 25 октября.
Чемпионаты пройдут постепенно до конца октября, а общий призовой фонд составит 2,8 млн рублей. По миллиону разыграют среди игроков World of Tanks и Dota 2, а 800 тысяч смогут выиграть бойцы королевской битвы Fortnite.
Следить за соревнованием можно будет в сообществе M.Game во «ВКонтакте» и на сайте турнира, а среди зрителей обещают разыграть призы. Среди них всяческие предметы по мотивам Fortnite и устройства HyperX.
«Чемпионат» предлагает взглянуть на ставшую живой классикой Diablo 2 с другого угла. Понять, как она стала столь популярной, и разобраться, какие из привычных сегодня вещей появились именно благодаря ей.
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