Сурвайвал The Long Dark получит четвёртый сюжетный эпизод уже 6 октября

Разработчики The Long Dark из студии Hinterland сообщили, что четвёртый эпизод сурвайвала выйдет 6 октября. Также авторы представили новый тизер, который длится чуть больше минуты.

Свежий сюжетный эпизод под названием Fury, Then Silence расскажет о том, как один из протагонистов The Long Dark Уилл Маккензи попал в неприятную передрягу — его захватила банда преступников. Герою нужно выбраться и спасти других людей.

На прохождение эпизода уйдёт от семи до 10 часов в зависимости от темпа игры. Свежая сюжетная глава добавит в The Long Dark новых важных персонажей, которые сыграют свою роль в будущем.

Эпизод выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch — его бесплатно получат все владельцы игры.

The Long Dark вышла в альфу в 2014 году. Тогда в игре не было сюжета — можно было лишь бродить и выживать. Полноценный релиз состоялся в 2017 году. С того времени разработчики развивают историю и улучшают игру.

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