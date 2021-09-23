Вышла Diablo 2: Resurrected! Ремейк легендарной игры уже доступен

Сегодня состоялся релиз Diablo 2: Resurrected. Это ремейк культовой ARPG об уничтожении полчищ демонов уже доступен для скачивания на ПК и консолях.

Blizzard полностью обновила графику экшена, а в комплект с ним положила знаменитый аддон Lord of Destruction. Если захотите, то сможете переключить внешний вид игры на оригинальный – в ремейке это делается нажатием одной кнопки. Во всём остальном это та же самая Diablo 2, с армиями демонов, глубокой прокачкой и большой арсенал артефактов всех мастей. Всю необходимую информацию об игре можно узнать на «Чемпионате».

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Первые сравнения оригинала и ремейка

Первые обзоры экшена появятся уже после выхода. Некоторые издания до сих пор не получили ключи на релизную копию, поэтому рецензии могут задержаться.