Расселл Т. Дэвис вновь станет шоураннером сериала «Доктор Кто» — с 2023 года

BBC объявила имя нового шоураннера культового сериала «Доктор Кто» — им вновь стал Расселл Т. Дэвис, который возродил классическое британское шоу в 2005 году вместе с Кристофером Экклестоном.
Повторный дебют автора случится в 2023 году на 60-летие проекта — видимо, поклонников ждёт чуть ли не полнометражный фильм вроде того, что показывали на 50-летие в виде эпизода «День Доктора», когда роли главного героя исполнили Джон Харт, Дэвид Теннант и Мэтт Смит. После празднования юбилея Дэвис продолжит заниматься съёмками сериала в роли шоураннера.
Текущий сценарист «Доктора Кто» Крис Чибнелл, который уйдёт из сериала в следующем году вместе с исполнительницей главной роли Джоди Уиттакер, безмерно рад возвращению Дэвиса — хоть в чём-то фанаты согласны с Чибнеллом.
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