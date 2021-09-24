Расселл Т. Дэвис вновь станет шоураннером сериала «Доктор Кто» — с 2023 года

BBC объявила имя нового шоураннера культового сериала «Доктор Кто» — им вновь стал Расселл Т. Дэвис, который возродил классическое британское шоу в 2005 году вместе с Кристофером Экклестоном.

Повторный дебют автора случится в 2023 году на 60-летие проекта — видимо, поклонников ждёт чуть ли не полнометражный фильм вроде того, что показывали на 50-летие в виде эпизода «День Доктора», когда роли главного героя исполнили Джон Харт, Дэвид Теннант и Мэтт Смит. После празднования юбилея Дэвис продолжит заниматься съёмками сериала в роли шоураннера.

Текущий сценарист «Доктора Кто» Крис Чибнелл, который уйдёт из сериала в следующем году вместе с исполнительницей главной роли Джоди Уиттакер, безмерно рад возвращению Дэвиса — хоть в чём-то фанаты согласны с Чибнеллом.