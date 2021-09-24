Авторы Suicide Squad: Kill The Justice League показали ключевой арт с героями

Разработчики экшена Suicide Squad: Kill The Justice League об Отряде самоубийц из студии Rocksteady представили ключевой арт с героями игры. На нём изображены Харли Квинн, Дэдшот, Король акул и Капитан Бумеранг.
Это ААА-экшен от третьего лица в открытом мире. Сюжет развернётся вокруг команды Отряда самоубийц, за членов которой и предстоит играть. Злодеи выступят против героев из вселенной DC. В анонсирующем трейлере показали только Супермена.
Подробности Suicide Squad и информация об экшене Gotham Knights появятся на мероприятии DC FanDome. Оно пройдёт 16 октября.
Suicide Squad: Kill The Justice League выйдет в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
С 1 октября в России подорожают консоли Xbox Series. Увеличение стоимости связано с корректировкой цен на фоне изменения курса валюты.
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