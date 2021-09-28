Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Фанат третьего «Ведьмака» превратил его в Dark Souls

Фанат третьего «Ведьмака» превратил его в Dark Souls
Комментарии

Моддер под ником mugijiang добавил в третьего «Ведьмака» пару механик из серии Dark Souls. С модификацией Dark Souls Style Execution Геральт получил возможность контратаковать и наносить удары в спину противникам.

Пользователи отметили, что мод в целом работает хорошо. Однако сначала были проблемы со звуком, но автор заявил, что ошибки уже исправлены.

Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mod. Она совместима как с обычной версией «Ведьмака 3», так и с изданием «Игра года».

The Witcher 3: Wild Hunt доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. До конца 2021-го или в начале 2022 года должна выйти обновлённая версия игры на PS5 и Xbox Series.

Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр

Общий тираж PS5 в Великобритании за первые 39 недель превысил миллион консолей. Приставка стала самой быстро продаваемой в линейке PlayStation за историю страны.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021