«Это не извинения». Авторы Genshin Impact раздали новые призы в честь годовщины

В сентябре 2021 года авторы Genshin Impact отметили годовщину игры и раздали игрокам подарки. Из-за их недостаточной ценности пользователи остались недовольны. Кто-то покинул игру, а другие начали занижать её рейтинг в Google Play. Похоже, разработчики начали извиняться и дарить ценные предметы.
Игроки получили письмо от команды авторов Genshin Impact, в котором те поблагодарили пользователей за поддержку и подарили комплект с крыльями и внутриигровой валютой. В магазине он стоит $ 30 (около 2200 рублей). Письмо помечено как одно из четырёх. Вероятно, позже фанаты получат ещё больше подарков.
Таким образом авторы извинились перед игроками за неприятную ситуацию с празднованием годовщины, но и сейчас далеко не все остались довольны.
Люди, которые считают это извинением — где оно? В этом нет извинений, о чём вы вообще говорите.
По мнению пользователя According_Spot_7423, игрокам стоит отказаться принимать подарки, чтобы дождаться от разработчиков больших извинений.
Всё очевидно — это не извинения. Не берите крылья и валюту, пусть они извинятся нормально.
Дефицит консолей PlayStation 5 и Xbox Series останется в 2022 году. Компаниям не хочется разочаровывать игроков, но ничего сделать нельзя.
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