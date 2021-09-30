New World уже третий день подряд бьёт свои же рекорды в Steam

Феноменальный ажиотаж вокруг New World продолжает нарастать: на третий день после выхода MMORPG вновь обновила свои рекорды — на момент выпуска новости пиковый онлайн превысил 750 тысяч человек.
Пиковый онлайн игры
- первый день (28 сентября) — 706 тысяч
- второй день (29 сентября) — 733 тысячи
- третий день (30 сентября) — 750 тысяч.
Ожидаемо проблемы за такой короткий промежуток времени решить не успели. Разработчики постепенно открывают новые сервера и расширяют вместимость уже существующих, но этого не хватает — люди продолжают часами стоять в очереди.
При этом New World вновь удалось обогнать Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG и Apex Legends, хотя по пиковому онлайну за сутки CS:GO всё ещё впереди. Однако такими темпами MMORPG от Amazon всё же сможет побить и этот результат. Тем более впереди выходные, когда онлайн традиционно растёт.
К слову, в день выхода мы этого не заметили, но в России игра подорожала на 100 рублей — с 1299 до 1399 рублей.
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